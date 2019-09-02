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Antalyaspor'da Zeki Yıldırım ile yollar ayrıldı
ANTALYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım ile yollar ayrıldı.Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz...
Spor 02.09.2019, 09:46
ANTALYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım ile yollar ayrıldı.
"Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz Zeki Yıldırım'ın sözleşmesi, karşılıklı olarak anlaşarak feshedilmiştir. Zeki Yıldırım'a kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz."
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