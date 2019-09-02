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Arda Turan'dan önemli fedakarlık
İSTANBUL (AA) - Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, milli futbolcusu Arda Turan'ın yıllık ücretinde yüzde 50 indirime gittiğini duyurdu.
Spor 02.09.2019, 08:33 02.09.2019, 11:43
İSTANBUL (AA) - Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, milli futbolcusu Arda Turan'ın yıllık ücretinde yüzde 50 indirime gittiğini duyurdu.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, Arda Turan'ın büyük bir fedakarlık örneği gösterdiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Arda Turan, büyük bir fedakarlık örneği göstererek kendi isteğiyle yıllık ücretinde yüzde 50 indirime gitmiştir. Türk futbol tarihinin en önemli oyuncularından biri olan Arda Turan'ın bu davranışı, örnek niteliğindedir. Yönetim kurulu başkanımız Göksel Gümüşdağ, büyük bir fedakarlık örneği gösteren tecrübeli futbolcumuza teşekkür etti."
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