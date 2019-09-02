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Arda Turan’dan büyük fedakarlık

M.Başakşehir forması giyen Arda Turan, yıllık ücretinde yüzde 50 indirime gitti.

Spor 02.09.2019, 10:38 02.09.2019, 10:45
Arda Turan’dan büyük fedakarlık
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M.Başakşehir forması giyen Arda Turan, yıllık ücretinde yüzde 50 indirime gitti.

M.Başakşehir forması giyen milli futbolcu Arda Turan, yıllık ücretinde yüzde 50 indirime gitti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Arda Turan, büyük bir fedakarlık örneği göstererek kendi isteğiyle yıllık ücretinde yüzde 50 indirime gitmiştir. Türk futbol tarihinin en önemli oyuncularından biri olan Arda Turan’ın bu davranışı, örnek niteliğindedir. Yönetim Kurulu Başkanımız Göksel Gümüşdağ, büyük bir fedakarlık örneği gösteren tecrübeli futbolcumuza teşekkür etti" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#futbol #spor #M.Başakşehir #arda turan
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