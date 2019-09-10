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Arjantin’de Maradona çılgınlığı!

Futbol efsanesi Diego Armando Maradona, ülkesi Arjantin Süper Ligi’nin Gimnasia La Plata ekibinin başında teknik direktör olarak ilk antrenmanına çıktı. Antrenmanı yaklaşık 30 bin taraftar izledi.

Spor 10.09.2019, 09:26 10.09.2019, 09:37
Arjantin’de Maradona çılgınlığı!

Futbol efsanesi Diego Armando Maradona, ülkesi Arjantin Süper Ligi’nin Gimnasia La Plata ekibinin başında teknik direktör olarak ilk antrenmanına çıktı. Antrenmanı yaklaşık 30 bin taraftar izledi.

Maradona, Arjantin ekibi Gimnasia La Plata’nın başında ilk antrenmanına dün çıktı. Yıldız ismin takımın başına geçmesinden bir hayli memnun olan taraftarlar statta yapılan antrenmanda tribünleri doldurdu. Yaklaşık 30 bin taraftarın izlediği antrenmanda stat "Diego" tezahüratlarıyla inledi. Arjantin ekibi sezona kötü başlamış ve ilk 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik almıştı. Bu sonuçların ardından Teknik Direktör Hernan Dario Ortiz’in görevine son veren La Plata’da göreve Arjantin efsanesi Maradona getirildi. Son olarak Dubai ekibi Al Wasl Dubai’yi çalıştıran Maradona’nın takımın başında yer aldığı idmanı yaklaşık 30 bin taraftar izledi.

Dizinden geçirdiği ameliyat sonrası bir süre çalışmaya ara veren yıldız ismin, yürümekte zorlandığı gözlerden kaçmadı. 58 yaşındaki futbol adamı, takımı tanımak için biraz zamana ihtiyacı olduğunu belirterek, "Hep birlikte bu kulübü hak ettiği yere taşıyacağımıza inanıyorum" dedi.

Maradona, tribünlerin sevgi gösterilerine kayıtsız kalmayarak tezahüratlara eşlik de etti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Diego Armando Maradona #spor #Arjantin
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