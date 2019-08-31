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Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı
- 30 Ağustos Zafer Kupası'nı Anything-Dere Construction kazandı
Spor 30.08.2019, 21:43 31.08.2019, 00:41
İZMİR (AA) - Çeşme Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu, Arkas, Ege Açıkdeniz Yat Kulübü ve Çeşme Marina iş birliği ile Türk Hava Yolları ana sponsorluğunda düzenlenen Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı'nın ikinci gününde düzenlenen Çeşme Belediyesi 30 Ağustos Zafer Kupası'nı, Anything-Dere Construction kazandı.
Bu kategoride Boreas ikinci ve Arkas-M.A.T. ise üçüncülüğü kazandı.
Organizasyon, 1 Eylül Pazar günkü Turkish Airlines Yarışı ile tamamlanacak.
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