Arnavutluk, Türkiye maçına hazır
İSTANBUL (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 7. hafta maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak Arnavutluk Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı.Karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadı'nda teknik direktör...
Spor 10.10.2019, 20:32
İSTANBUL (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 7. hafta maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak Arnavutluk Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu belirtildi.
Türkiye-Arnavutluk mücadelesi, yarın saat 21.45'te başlayacak.
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