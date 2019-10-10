Artistik buz pateni: Atatürk Kupası
- Ankara'da 12-13 Ekim tarihlerinde yapılacak yarışmalarda 110 sporcu mücadele edecek
Spor 10.10.2019, 16:42
Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ankara Ümitköy Spor Kompleksi'nde düzenlenecek organizasyona Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Bursa illerinden 6 kategoride 26 kulüpten toplamda 110 sporcu katılacak.
Organizasyonda A kategorisi sporcular performanslarını 13 Ekim 2019 Pazar günü sergileyecek. Yarışmanın madalya töreni de aynı gün saat 15.00'te düzenlenecek.
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