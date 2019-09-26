



ANKARA (AA) - Artistik Buz Pateni Başkent Kupası 28-29 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ümitköy Spor Kompleksi'nde düzenlenecek organizasyona Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli kentlerinden 5 kategoride 52 sporcu katılacak.

Kupanın madalya töreni 29 Eylül Pazar günü saat 13.30'da gerçekleştirilecek.



