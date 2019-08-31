Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başladı
- Mersin'de 3'üncüsü düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'na, 11 ülkeden 48 sporcu katılıyor.
MERSİN (AA) - Mersin'de 3'üncü kez düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başladı.
Akdeniz Oyunları kapsamında inşa edilen Cimnastik Salonu'nda düzenlenen şampiyona öncesinde Türkiye Cimnastik Fedarasyonu tarafından basın toplantısı yapıldı.
Toplantıda konuşan Fedarasyon Başkanı Suat Çelen, Mersin'de böyle bir şampiyona düzenlenmesinden duydukları mutluluğu dile getirdi.
Sporcuların şampiyonaya iyi hazırlandığını ifade eden Çelen, "Sporcularımız olimpiyat elemelerine de hazırlanıyor. Bu yarışmalar sporcularımız için çok önemli. Şampiyonaya destek verenlere teşekkür ediyorum." dedi.
Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, Mersin'in cimnastik konusunda ciddi avantajlarının olduğunu belirterek, böyle bir şampiyonaya ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını belirtti.
Milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı da Mersin'de güzel bir şampiyona düzenlendiğini, burada yarışmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.
Göksu, "Takım arkadaşlarım ve ben elimizden gelenin en iyisini yaparak, her zamanki gibi kürsüde yer alacağız." dedi.
Sporcu Ferhat Arıcan ise şampiyonanın iyi bir salonda yapıldığını dile getirerek, "Bu yıl önemli bir hedefimiz var. Olimpiyatlara takım olarak gitmek istiyoruz. Bunu başaracağımızdan eminiz. Bu şampiyona bizim için iyi bir hazırlık olacak." diye konuştu.
Konuşmaların ardından 11 ülkeden 48 sporcunun katıldığı şampiyona başladı. Sporcular finalde mücadele etmek için ter döktü.
Şampiyona 1 Eylül'de sona erecek.
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