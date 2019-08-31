Son Dakika
Balık sezonu başladı, Karadenizli balıkçılar denize açıldı
Bakan Kasapoğlu milli boksörleri tebrik etti
Köpeklerin saldırısından kaçan çocuk kolunu kırdı
15 yıllık karısını öldürmüştü: Tutuklandı
Galatasaray Falcao’yu KAP’a bildirdi
Songül Karlı, Tokat’ta hayranları ile buluştu
“Çok istediğimiz bir maçta puan kaybı hepimizi üzdü”
Osmanlı Devletinin ilk telsiz ve telgraf istasyonu
İlk yarıda 1 gol var
Şenol Güneş yakın takipte

Artistik Cimnastik Dünya Kupası

- Mersin'de düzenlenen kupanın ikinci gününde 7 Türk sporcu finale çıktı

Spor 31.08.2019, 17:45
Artistik Cimnastik Dünya Kupası

MERSİN (AA) - Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası, ikinci günde devam etti.

Akdeniz Oyunları kapsamında inşa edilen Cimnastik Salonu'nda düzenlenen kupa, 11 ülkeden 48 sporcunun katılımıyla sürdü.

Kupanın ikinci gününde, 7 milli sporcu adını finale yazdırdı.

Erkeklerde Yunus Emre Gündoğdu ve Mustafa Arca atlama masasında, Ferhat Arıcan paralel aletinde, Ahmet Önder paralel aleti ve barfikste, Ümit Şamiloğlu barfikste finale yükseldi. Kadınlarda ise Tutya Yılmaz denge ve yer aletinde, Göksu Üçtaş Şanlı da yer aletinde finale yükseldi.

Etkinliğin ikinci gününde yapılan müsabakaların sonuçları şöyle:

Erkekler atlama masası:

1. Murat Agharzayev (Azerbaycan)

2. David Huddleston (Bulgaristan)

3. Neofytos Kyriakou (Güney Kıbrıs)

Erkekler paralel aleti:

1. Ferhat Arıcan (Türkiye)

2. Yordan Aleksandrov (Bulgaristan)

3. Ahmet Önder (Türkiye)


Erkekler barfiks:

1. Yordan Aleksandrov (Bulgaristan)

2. Ümit Şamiloğlu (Türkiye)

3. Ahmet Önder (Türkiye)


Erkekler yer aleti:

1. Aurel Benovic (Hırvatistan)

2. Rok Klavora (Slovenya)

3. Yordan Aleksandrov (Bulgaristan)


Kadınlar denge aleti:

1. Audrey Rousseau (Kanada)

2. Tutya Yılmaz (Türkiye)

3. Doan Quynh Nam Tran (Vietnam)


Kadınlar yer aleti:

1. Göksu Üçtaş Şanlı (Türkiye)

2. Doan Quynh Nam Tran (Vietnam)

3. Tutya Yılmaz (Türkiye)


Organizasyon, yarın yapılacak final müsabakalarla sona erecek.



#Artistik Cimnastik Dünya Kupası #mersin
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 31 Ağustos 2019
İmsak 04:39
Güneş 06:08
Öğle 12:54
İkindi 16:35
Akşam 19:31
Yatsı 20:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Ankaragücü 3 5
6. Trabzonspor 2 4
7. Galatasaray 3 4
8. Antalyaspor 3 4
9. Sivasspor 2 3
10. Malatyaspor 2 3
11. Beşiktaş 2 3
12. Konyaspor 3 3
13. Gazişehir 2 3
14. Kayserispor 3 1
15. Kasımpaşa 3 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 3 4
7. Erzurum BB 3 4
8. Osmanlıspor 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 2 3
10. Bursaspor 2 3
11. Balıkesirspor 2 3
12. Menemen Belediyespor 2 3
13. İstanbulspor 3 2
14. Altay 2 1
15. Boluspor 3 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. West Ham 4 7
6. Arsenal 3 6
7. M. United 4 5
8. Sheffield United 4 5
9. Chelsea 4 5
10. Tottenham 3 4
11. Burnley 4 4
12. Everton 3 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 3 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Levante 3 6
4. Atletico Madrid 2 6
5. Osasuna 3 5
6. Deportivo Alaves 3 5
7. Barcelona 3 4
8. Real Madrid 2 4
9. Celta de Vigo 3 4
10. Real Valladolid 3 4
11. Real Sociedad 3 4
12. Mallorca 2 3
13. Getafe 3 2
14. Villarreal 2 1
15. Granada 2 1
16. Eibar 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@