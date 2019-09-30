ANKARA (AA) - Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası, Almanya'da gerçekleştirilecek.

TürkiyeFederasyonundan yapılan açıklamaya göre 4-13 Ekim tarihlerinde Stuttgart kentinde düzenlenecek organizasyonda 6 erkek ve 3 kadın olmak üzere 9 milli sporcu mücadele edecek.

Erkeklerde Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Mustafa Arca, Yunus Emre Gündoğdu ve Sercan Demir yarışacak.

Türkiye'yi kadınlarda ise Göksu Üçtaş Şanlı, Tutya Yılmaz ve Nazlı Savranbaşı temsil edecek.