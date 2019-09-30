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GÜNDEM ÖZETİ / 30 Eylül 2019

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası

- Almanya'da düzenlenecek organizasyonda 9 milli sporcu madalya mücadelesi verecek

Spor 30.09.2019, 11:55 30.09.2019, 12:01
Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası
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ANKARA (AA) - Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası, Almanya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 4-13 Ekim tarihlerinde Stuttgart kentinde düzenlenecek organizasyonda 6 erkek ve 3 kadın olmak üzere 9 milli sporcu mücadele edecek.

Erkeklerde Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Mustafa Arca, Yunus Emre Gündoğdu ve Sercan Demir yarışacak.

Türkiye'yi kadınlarda ise Göksu Üçtaş Şanlı, Tutya Yılmaz ve Nazlı Savranbaşı temsil edecek.

#Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası #Cimnastik
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