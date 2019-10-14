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Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda Ahmet Önder'den gümüş madalya

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda Ahmet Önder'den gümüş madalya

Spor 13.10.2019, 15:56 13.10.2019, 20:51
Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda Ahmet Önder'den gümüş madalya

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda Ahmet Önder'den gümüş madalya

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Ahmet Önder, gümüş madalya kazandı. Almanya'nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilen şampiyonada milli sporcular Ahmet Önder ve Ferhat Arıcan, paralel aletinde madalya mücadelesi verdi. Başarılı bir performans sergileyen Ahmet Önder, 14.983 puanla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu ayrıca Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.Büyük Britanyalı Joe Fraser'ın 15.000 puanla podyumun zirvesine çıktığı mücadelede, Ferhat Arıcan 14.900 puanla dünya beşincisi oldu.Şampiyonada dün halka aletinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak, cimnastikte büyüklerde bu başarıyı yakalayan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçmişti.Ahmet Önder'in de madalya kazanmasıyla Türkiye, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'ndan iki madalyayla dönecek. Kaynak: Cimnastikte Ahmet Önder'den gümüş madalya 
 

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası #paralel aleti #madalya
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