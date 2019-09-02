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Atalanta'da Skrtel gitti, Kjaer geldi

- İtalyan takımı, sözleşmesi feshedilen Martin Skrtel'in yerine Simon Kjaer'nın kiralandığını açıkladı

Spor 02.09.2019, 15:04
Atalanta'da Skrtel gitti, Kjaer geldi


ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Atalanta, Slovak stoper Martin Skrtel'in sözleşmesini feshettiğini yerine Danimarkalı defans oyuncusu Simon Kjaer'nın kiralık olarak kadroya dahil edildiğini bildirdi.

Serie A’da geçen sezonu 3. sırada bitirerek, tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkı kazanan mavi-siyahlı kulüp, bugün yaptığı iki açıklamada, bir defans oyuncusunu gönderdiğini, bir diğerini ise transfer ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Slovak stoper Martin Skrtel ile 1 yıllık anlaşma sağlayan ancak, bugün kısa bir açıklamayla Skrtel'in sözleşmesinin feshedildiğini duyuran Atalanta, Skrtel’in yerine bir dönem yine Fenerbahçe’de forma giyen Danimarkalı savunmacı Simon Kjaer’nın kadroya katıldığını belirtti.

Mavi-siyahlı kulüp, 30 yaşındaki Danimarkalı stoperin İspanya’nın Sevilla takımından 1 yıllık kiralandığını kaydetti.

#Atalanta #İtalya Serie A #Martin Skrtel #Simon Kjaer
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