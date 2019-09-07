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Atıcılık: Plak Atışları Avrupa Şampiyonası
- Milli sporcu Murat İlbilgi, altın madalya elde etti
Spor 07.09.2019, 23:08 07.09.2019, 23:36
İSTANBUL (AA) - Milli sporcu Murat İlbilgi, Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Milli sporcu, final müsabakasında rakiplerini rahat geçti ve altın madalyanın sahibi oldu.
Murat İlbilgi ayrıca finalde gösterdiği performansla gençler Avrupa rekorunu da kırmayı başardı.
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