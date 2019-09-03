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Atıcılıkta 2 olimpiyat kotası

ANKARA (AA) - Brezilya'da düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası sona ererken, Türkiye 2 olimpiyat kotası ve 1 gümüş madalya kazandı.

Spor 03.09.2019, 07:56 03.09.2019, 10:10
Atıcılıkta 2 olimpiyat kotası

ANKARA (AA) - Brezilya'da düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası sona ererken, Türkiye 2 olimpiyat kotası ve 1 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupanın son günündeki 10 metre havalı tabanca karışık takım müsabakalarının final yarışında Yasemin Beyza Yılmaz-İsmail Keleş ekibi beşinci, Şevval İlayda Tarhan-Yusuf Dikeç ekibi ise altıncı sırada yer aldı.

- 2 kota ve 1 madalya

Türkiye, Rio de Janeiro kentindeki dünya kupası müsabakalarında 1 gümüş madalya kazanırken, 2020 Tokyo Olimpiyatları için de 2 kota aldı.

Organizasyonda, 10 metre havalı tabanca kategorisinde mücadele eden milli sporculardan İsmail Keleş 581, Yusuf Dikeç ise 580 puan topladı. Milliler, bu puanlarla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım hakkı elde etti.

İsmail Keleş ayrıca 10 metre havalı tabanca finalinde 243,1 puan toplayarak, gümüş madalyanın sahibi oldu.

#Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası #İsmail Keleş #Yusuf Dikeç
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