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Atlar, omurilik felçlileri için koşacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Jokey Kulübü (TJK), ilk kez düzenlenecek Omurilik Felçlileri Günü koşusuyla dikkatleri omurilik felcine çekecek. TJK'dan yapılan açıklamada, "Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile daha önce Engelliler Haftası...

Spor 03.09.2019, 17:05
Atlar, omurilik felçlileri için koşacak
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Jokey Kulübü (TJK), ilk kez düzenlenecek Omurilik Felçlileri Günü koşusuyla dikkatleri omurilik felcine çekecek.

TJK'dan yapılan açıklamada, "Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile daha önce Engelliler Haftası başta olmak üzere birçok kez iş birliği yapan Türkiye Jokey Kulübü, ilk kez düzenlenecek Omurilik Felçlileri Günü Koşusu ile bu farkındalığa destek verecek. 4 Eylül Çarşamba günü atlar, halkın dikkatini omurilik felcine çekmek için koşacak." denildi.

Veliefendi Hipodromu'ndaki etkinlikte ayrıca engellilerin yaptığı yağlı boya tablolar sergilenecek.

#TJK #Türkiye Jokey Kulübü #Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği
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