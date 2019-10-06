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Atletizm: 5. Turkcell Gelibolu Maratonu

- 16 ülkeden binlerce katılımcının yer aldığı organizasyon öncesinde Morto Koyu'nda tören yapıldı

Spor 06.10.2019, 12:29
Atletizm: 5. Turkcell Gelibolu Maratonu


ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bu yıl "Adımlar fidana" temasıyla 5'incisi düzenlenen Turkcell Gelibolu Maratonu başladı.

Türkiye dahil 16 ülkeden binlerce katılımcının yer aldığı organizasyon öncesinde Morto Koyu'nda tören yapıldı.

Hem maraton hem de yarı maraton ve 10 kilometrelik koşunun startı, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar tarafından verildi.

Özbayraktar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, maneviyatı yüksek bir bölgede bulunduklarını söyledi.

Gelibolu Yarımadası'nda olmaktan ve bu maratonu gerçekleştirmekten duydukları mutluluğu dile getiren Özbayraktar, "Güzel bir temamız var, 'Adımlar fidana' diyoruz. Barış için koşuyoruz. Turkcell olarak yeşile çok önem veriyoruz. Her katılımcı için 10 fidan dikeceğiz. Dünyanın her yerinden gelen katılımcıların olması bizi de son derece mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, 5 kilometrelik parkurda Halk Koşusu gerçekleştirildi.

Binlerce katılımcının yer aldığı organizasyonla "Turkcell Barış Ormanı" daha da genişleyecek. Son 3 yılda katılımcılar adına dikilen fidanlarla oluşturulan ormanda bu sene 100 bin fidan toprakla buluşturulacak.

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