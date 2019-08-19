Atletizmde yılın son heyecanı Bursa'da yaşanacak

Türkiye Atletizm Ligleri’nde sezonun son yarışmaları Bursa’da yapılacak. U18 ve U20 liglerinin sona ermesinin ardından Süper Lig ve 1.Lig’de final kademesi 20-21 Ağustos tarihlerinde Bursa’da yapılacak ve şampiyonlar belli olacak.

Turkcell Türkiye Atletizm Süper Ligi ve Spor-Toto Atletizm 1.Ligi’nde 2019 sezonu, Bursa’daki final etabıyla noktalanıyor. Süper Lig’de yine Bursa’da yapılan ilk kademede yer alan takımlar, finalde son puanlarını alıp hedeflerine ulaşmaya çalışacak. Final kademesi öncesinde erkekler liginde Fenerbahçe 149, ENKA 145, Galatasaray 102, İstanbul Büyükşehir Belediyespor da 100 puanla ilk dörtte bulunuyor. Beşinci durumdaki Ankara BŞB EGO Spor’un 78 puanı varken, düşme hattında 51 puanlı Seyhan Belediyespor, 50 puanlı Mardin Atletizm ve 43 puana sahip Jandarmagücü var.

Kadınlar Ligi’nde ise ilk kademeyi 154 puan toplayan ENKA önde tamamladı. Mavi-beyazlılar, Fenerbahçe’ye 23 puanlık önemli bir puan farkı yaparak geldiği final kademesinde şampiyonluk için büyük avantaja sahip bulunuyor. Fenerbahçe’nin 131 puanla ikinci durumda bulunduğu Süper Lig’de Beşiktaş’ın ise 116 puanı var. Ligde diğer pozisyonlarda sırasıyla Bursa BŞB (79,5 puan), İzmir Gaziemir Belediyesi (59 puan), Mersin Amatör (45 puan) ve Mardin Atletizm (39,5 puan) yer alıyor.

Süper Lig’de ikinci kademede toplam 20’şer yarışma yapılacak ve şampiyon takım ile son iki sırada yer alarak ligden düşen takımlar belli olacak.

1.LİG’DE BÜYÜK KAPIŞMA



Süper Lig ile aynı günlerde yine Bursa Atıcılar Pisti’nde yapılacak Spor Toto 1.Lig finalinde ise 2020 sezonunda üst ligde yer almak isteyen takımların kıran kırana kapışması yaşanacak.

Geçen ay Trabzon’da yapılan 1. kademe sonrasında en fazla puan toplayan sekizer takımın geldiği finalde, tüm takımlar sıfırdan başlayacak. İki gün sonunda sıralamayı ilk iki sırada bitiren ekipler, 2020 yılında Turkcell Atletizm Süper Ligi’nde yer alma hakkına kavuşacak.

1.Lig’de finalde yarışacak olan takımlar şöyle:

ERKEKLER: Kocaeli BŞB Kağıtspor, TSK Gücü, Mersin Yüksel Spor, Boğaziçi Üniversitesi, Trabzon Karayolları, Tokat Anadolu Gençlik, Kayseri Gençlik, Samsun Asarcık Gençlik.

KADINLAR: Tokat Anadolu Gençlik, Adana Seyhan Belediyespor, İstanbul Momentum SK, Pendik Belediyespor, Samsun Atakspor, Erciyes Doruk Gençlik SK, Eskişehir Büyükşehir Gençlik SK.