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Aurelien Chedjou, Amiens'te
İSTANBUL (AA) - Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in Kamerunlu savunma oyuncusu Aurelien Chedjou, Fransız Kulübü Amiens'e transfer oldu.
Spor 02.09.2019, 09:04 02.09.2019, 11:44
İSTANBUL (AA) - Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in Kamerunlu savunma oyuncusu Aurelien Chedjou, Fransız Kulübü Amiens'e transfer oldu.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılana açıklamada, "2017-2018 sezonundan bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Aurelien Chedjou, Fransa 1. Lig ekiplerinden Amiens'e transfer olmuştur. Kamerunlu futbolcuya katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Diğer yandan, Amiens Kulübü de 34 yaşındaki stoper ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
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