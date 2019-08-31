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Avcı kazanan 11’i bozmadı

Avcı kazanan 11’i bozmadı

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz hafta 3-0’lık Göztepe kadrosunu bozmadı. Avcı’nın tek zorunluğu değişikliği takımdan ayrılan Medel oldu.

Spor 31.08.2019, 22:17
Avcı kazanan 11’i bozmadı

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz hafta 3-0’lık Göztepe kadrosunu bozmadı. Avcı’nın tek zorunluğu değişikliği takımdan ayrılan Medel oldu.

Beşiktaş, Süper Lig’in 3. haftasında sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. Siyah-beyazlıların teknik patronu Abdullah Avcı ise geçtiğimiz hafta Göztepe karşısında 3-0’lık net bir skor alan kadroyu bozmadı. Avcı’nın Rizespor 11’indeki tek değişiklik ise Bologna’ya transfer olan Medel’in yerine kadroya Dorukhan Toköz’ü alması oldu. Tecrübeli çalıştırıcı Rize karşısında kalede Karius’a, savunmada Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, orta sahada Dorukhan, Adem Ljajic, Oğuzhan, Lens, Boyd; ileri uçta ise Güven Yalçın’a görev verdi.

QUARESMA’YA DESTEK VE PROTESTO!

Beşiktaş’tan ayrılarak Kasımpaşa’ya transfer olan Ricardo Quaresma için Çaykur Rizespor maçı öncesi bazı taraftarlar destek tezahüratında bulunurken, bazı taraftarlar da bu desteği protesto etti.

Perşembe günü Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’ya imza atan Ricardo Quaresma’ya Çaykur Rizspor maçı öncesi bazı siyah-beyazlı taraftarlar destek tezahüratında bulunurken, bazı kesim de bu tezahüratları protesto etti. Kale arkasında bazı taraftarlar maçın başlamasına kısa süre kala Portekizli oyuncunun ismini tempo tuttu. Bu tezahüratın başlamasının hemen ardından diğer tribünlerden tepki geldi.

(Güven Mert Ercan-Mehmet Şirin Topaloğlu - Uygar Aydın/İHA)
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