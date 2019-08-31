Avrupa Boks Şampiyonası'nda iki milli sporcu finalde
- İspanya'da düzenlenen Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nın yarı finallerinde ringe çıkan milli sporcudan Buse Naz Çakıroğlu ve Elif Güneri finale yükseldi
MADRİD (AA) - İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nın yarı final müsabakalarında ringe çıkan 4 milli sporcudan 2'si finale kaldı.
Madrid'in Alcobendas ilçesindeki Amaya Valdemoro Spor Salonu'ndan yapılan şampiyonanın yarı finallerinde 4 milli boksör mücadele etti.
51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, Ukraynalı Tetyana Kob'u, 81 kiloda ise Elif Güneri, Ukraynalı Anastasia Chernokolenko'yu yenerek altın madalya mücadelesi için finale adlarını yazdırdı.
Kariyerinde dünya şampiyonluğu bulunan Busenaz'ın iyi bir karşılaşma çıkarmasına rağmen Rus rakibine yenildiği maçta, hakemlerin verdiği puanlara Kadın Milli Boks Takımı heyeti tepki gösterdi.
Busenaz Sürmeneli ve Sema Çalışkan, yarı finalde yer aldıkları için şampiyonada bronz madalyayı garantiledi.
Şampiyonada final müsabakaları yarın yapılacak.
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