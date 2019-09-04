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Avrupa Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası
- Milli takım, İspanya ile oynadığı B Grubu'ndaki son maçını 76-61 kaybetti. - Grubu 2. sırada bitiren Türkiye, çeyrek finalde İtalya'nın rakibi oldu
Spor 04.09.2019, 23:21 04.09.2019, 23:34
ANKARA (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B Grubu'nu 2. sırada bitirerek çeyrek finale yükseldi.
Polonya'nın Walbrzych kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvada, milliler gruptaki 5. ve son müsabakasında İspanya ile karşılaştı.
Grupta 5'te 5 yapan İspanya lider, 4 galibiyet, bir yenilgisi bulunan Türkiye ise ikinci olarak çeyrek finale yükseldi.
Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde A Grubu'nu 3. sırada bitiren İtalya ile eşleşti.
Türkiye-İtalya karşılaşması 6 Eylül Cuma günü TSİ 19.30'da başlayacak.
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