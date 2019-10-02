"Avrupa Fatihi" Galatasaray eski günlerini arıyor!

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e (PSG) evinde 1-0 yenildi.

Rakibi karşısında kontrollü bir oyun sergilemeye çalışan sarı-kırmızılı takım, ilk yarıyı 0-0 beraberlikle tamamladı. İkinci yarının başında kalesinde golü gören Galatasaray, 15 dakikalık baskısında Radamel Falcao ile bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. Uzatma bölümüde yine baskı kuran Galatasaray, istediği sonucu alamadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla A Grubu'nda ilk yenilgisini aldı. Grubun birinci maçında Belçika temsilcisi Club Brugge ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, bir puanda kaldı.

Gruptaki ilk maçta Real Madrid'i 3-0 mağlup eden PSG ise Galatasaray'a da üstünlük sağlayarak puanını 6'ya çıkardı.

- Avrupa'da yine kötü sonuç

Galatasaray, Avrupa kupalarında son dönemde bir kötü sonuç daha almaktan kurtulamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, 2013-2014 sezonundaki Juventus galibiyetinin ardından oynadığı 28 Avrupa kupası müsabakasında rakiplerine iki kez üstünlük kurabildi.

Avrupa kupalarındaki son 28 maçında iki kez kazanabilen sarı-kırmızılı ekip, 17 defa mağlup oldu. Galatasaray, söz konusu dönemdeki 9 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

- Galibiyete hasret kaldı

Galatasaray'ın bu sezon resmi maçlardaki galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Bu sezon son olarak Kasımpaşa'yı 1-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor (1-1) ve Fenerbahçe (0-0) maçlarını beraberlikle tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge karşılaşmasında da (0-0) eşitliği bozamadı. Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında ise PSG'ye 1-0 mağlup oldu.

Galatasaray, bu sezonki 8 resmi karşılaşmada ise 2'şer galibiyet ve yenilgiyle, 4 beraberlik aldı.

- "Dalya"ya yine ulaşamadı

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'daki 100. galibiyet hasretini PSG karşısında da sürdürdü.

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek 99 galibiyete ulaşan Galatasaray, sonraki Avrupa maçlarında "Dalya" fırsatını iyi değerlendiremedi.

Galatasaray, Lokomotiv Moskova galibiyetinin ardından geçen sezon ve bu sezon Avrupa'da çıktığı 9 maçta 3 beraberlik ile 6 yenilgi aldı.

Maçın 52. dakikasında 1-0 geriye düşen Galatasaray, beraberlik golü için büyük baskı kurdu.

Baskı kurduğu dakikalarda Falcao ile önemli bir pozisyonu değerlendiremeyen sarı-kırmızılı ekip, aynı oyuncuyla 69. dakikada serbest vuruştan golü bulamadı.

- Muslera'dan kritik kurtarışlar

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, başarılı kurtarışlarıyla dikkati çekti.

İlk yarıda önemli kurtarışlara imza atan Muslera, 50. dakikada Di Maria ile karşı karşıya pozisyonda gole izin vermedi.

- Luyindama'dan hatalar

Sarı-kırmızılı ekibin savunmasında Christian Luyindama, yaptığı kritik hatalarla takımına sıkıntılı anlar yaşattı.

Luyindama, maçın 51. dakikasında rakibini kaçırması sonucu PSG öne geçme fırsatı yakaladı. Sarı-kırmızılı takımın kalecisi Muslera, Di Maria'nın şutunda gole izin vermedi.

Bu pozisyonun ardından Mariano'dan destek alamayan Luyindama, savunmanın sağında rakiplerini savunmakta zorlandı.

- Taraftarlardan büyük destek

Galatasaray taraftarları maç boyunca takımlarına büyük destek verdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, alınan yenilgiye rağmen maç sonunda tezahüratlarla takımlarına desteği sürdürdü. Taraftarlar, oyuncuları da tribüne çağırarak moral vermeye çalıştı.

- Tuchel'e sarı kart

PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, sarı kart gördü.

Mücadelenin 39. dakikasında hakeme sert itirazda bulunan Tuchel, sarı kartla cezalandırıldı.

Bu arada karşılaşmayı 47 bin 4 biletli seyircinin izlediği açıklandı.