"Avrupa Fatihi" Galatasaray eski günlerini arıyor!
Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Fransa'nın PSG ekibine 1-0 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'nde ilk yenilgisini alan Galatasaray, bir puanda kaldı
İSTANBUL (AA) - Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e (PSG) evinde 1-0 yenildi.
Rakibi karşısında kontrollü bir oyun sergilemeye çalışan sarı-kırmızılı takım, ilk yarıyı 0-0 beraberlikle tamamladı. İkinci yarının başında kalesinde golü gören Galatasaray, 15 dakikalık baskısında Radamel Falcao ile bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. Uzatma bölümüde yine baskı kuran Galatasaray, istediği sonucu alamadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla A Grubu'nda ilk yenilgisini aldı. Grubun birinci maçında Belçika temsilcisi Club Brugge ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, bir puanda kaldı.
Gruptaki ilk maçta Real Madrid'i 3-0 mağlup eden PSG ise Galatasaray'a da üstünlük sağlayarak puanını 6'ya çıkardı.
- Avrupa'da yine kötü sonuç
Galatasaray, Avrupa kupalarında son dönemde bir kötü sonuç daha almaktan kurtulamadı.
Sarı-kırmızılı ekip, 2013-2014 sezonundaki Juventus galibiyetinin ardından oynadığı 28 Avrupa kupası müsabakasında rakiplerine iki kez üstünlük kurabildi.
Avrupa kupalarındaki son 28 maçında iki kez kazanabilen sarı-kırmızılı ekip, 17 defa mağlup oldu. Galatasaray, söz konusu dönemdeki 9 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
- Galibiyete hasret kaldı
Galatasaray'ın bu sezon resmi maçlardaki galibiyet hasreti 4 maça çıktı.
Bu sezon son olarak Kasımpaşa'yı 1-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor (1-1) ve Fenerbahçe (0-0) maçlarını beraberlikle tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge karşılaşmasında da (0-0) eşitliği bozamadı. Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında ise PSG'ye 1-0 mağlup oldu.
Galatasaray, bu sezonki 8 resmi karşılaşmada ise 2'şer galibiyet ve yenilgiyle, 4 beraberlik aldı.
- "Dalya"ya yine ulaşamadı
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'daki 100. galibiyet hasretini PSG karşısında da sürdürdü.
Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek 99 galibiyete ulaşan Galatasaray, sonraki Avrupa maçlarında "Dalya" fırsatını iyi değerlendiremedi.
Galatasaray, Lokomotiv Moskova galibiyetinin ardından geçen sezon ve bu sezon Avrupa'da çıktığı 9 maçta 3 beraberlik ile 6 yenilgi aldı.
Maçın 52. dakikasında 1-0 geriye düşen Galatasaray, beraberlik golü için büyük baskı kurdu.
Baskı kurduğu dakikalarda Falcao ile önemli bir pozisyonu değerlendiremeyen sarı-kırmızılı ekip, aynı oyuncuyla 69. dakikada serbest vuruştan golü bulamadı.
- Muslera'dan kritik kurtarışlar
Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, başarılı kurtarışlarıyla dikkati çekti.
İlk yarıda önemli kurtarışlara imza atan Muslera, 50. dakikada Di Maria ile karşı karşıya pozisyonda gole izin vermedi.
- Luyindama'dan hatalar
Sarı-kırmızılı ekibin savunmasında Christian Luyindama, yaptığı kritik hatalarla takımına sıkıntılı anlar yaşattı.
Luyindama, maçın 51. dakikasında rakibini kaçırması sonucu PSG öne geçme fırsatı yakaladı. Sarı-kırmızılı takımın kalecisi Muslera, Di Maria'nın şutunda gole izin vermedi.
Bu pozisyonun ardından Mariano'dan destek alamayan Luyindama, savunmanın sağında rakiplerini savunmakta zorlandı.
- Taraftarlardan büyük destek
Galatasaray taraftarları maç boyunca takımlarına büyük destek verdi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, alınan yenilgiye rağmen maç sonunda tezahüratlarla takımlarına desteği sürdürdü. Taraftarlar, oyuncuları da tribüne çağırarak moral vermeye çalıştı.
- Tuchel'e sarı kart
PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, sarı kart gördü.
Mücadelenin 39. dakikasında hakeme sert itirazda bulunan Tuchel, sarı kartla cezalandırıldı.
Bu arada karşılaşmayı 47 bin 4 biletli seyircinin izlediği açıklandı.
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