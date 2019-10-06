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Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası
- Türkiye şampiyonayı 5 madalya ile tamamladı
Spor 06.10.2019, 20:15
İSTANBUL (AA) - Türkiye, İspanya'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nı 5 madalya ile tamamladı.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, turnuvanın ilk iki gününde 4 madalya kazanan milli sporcular, son günde de 1 madalya elde etti. Kızlar +65 kiloda Berra Nur Çiftçi bronz madalyanın sahibi oldu.
Şampiyonanın son gün müsabakalarını Barcelona Başkonsolosu Güçlü Kalafat ve Konsolos Yardımcısı Gülay Demirtaş da izleyerek, milli sporculara destek verdi.
Öte yandan, şampiyonada görev yapan uluslararası hakem Berhan Arslan da şampiyonanın en iyi 5 hakeminden birisi olarak seçildi.
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