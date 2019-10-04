Son Dakika
Kocaeli'de toprak kayması: 1 ölü
Irak'ta gösterilerde ölü sayısı 60 oldu
Anadolu Efes - Barcelona maçında ’Pembe Top’
Fenerbahçe, Kadıköy’de 342 gün sonra kaybetti
“Irak'taki gösterilerde siyasi ya da dini grupların yönlendirmesi yok“
Tokat Belediye Plevne, voleybolda Balkan Şampiyonu

Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonasında 2 altın

- İspanya'da başlayan şampiyonanın ilk gününde Türk sporcular, 2 altın madalya kazandı

Spor 04.10.2019, 22:00 04.10.2019, 22:19
Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonasında 2 altın

İSTANBUL (AA) - İspanya'da başlayan Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde Türk sporcular, 2 altın madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 45 ülkeden 575 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın ilk gününde, erkeklerde 45, 48, 51, 55, kızlarda ise 42, 44, 46 ve 49 kilolarda müsabakalar gerçekleştirildi.

Şampiyonaya 34 sporcu ile katılan Türkiye'yi ilk gün müsabakalarında 8 sıklette 11'i erkek 5'i kız olmak üzere 16 sporcu temsil etti. Erkekler 48 kiloda Server Balaban ve kızlar 44 kiloda Azra Çavuş, altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, şampiyonada elde edilen altın madalyaların kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Altyapıya verdiğimiz önemin karşılığı olan bu güzel sonuç, gelecekte inşallah onlara büyük başarıların kapısını açacak. Türkiye olarak gururluyuz, sevinçliyiz. Kalan müsabakalarda da en iyi sonuçları almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Organizasyona yarın yapılacak müsabakalarla devam edilecek.

#altın madalya #Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası #türkiye
Yorumlar (0)
15°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 04 Ekim 2019
İmsak 05:18
Güneş 06:41
Öğle 12:42
İkindi 15:57
Akşam 18:33
Yatsı 19:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 7 11
3. Gaziantep FK 6 11
4. Antalyaspor 7 11
5. Malatyaspor 7 10
6. Trabzonspor 6 9
7. Sivasspor 6 9
8. Konyaspor 6 9
9. Galatasaray 6 9
10. Başakşehir 6 8
11. Denizlispor 7 8
12. Ankaragücü 6 8
13. Çaykur Rizespor 6 8
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Altay 7 12
3. Bursaspor 7 12
4. Ümraniye 6 11
5. Hatayspor 6 11
6. Adana Demirspor 6 10
7. Balıkesirspor 6 10
8. Keçiörengücü 6 10
9. Osmanlıspor 6 10
10. Fatih Karagümrük 6 9
11. İstanbulspor 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@