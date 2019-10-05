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Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonasında 2 gümüş

- İspanya'da devam eden şampiyonanın ikinci gününde Türk sporcular, 2 gümüş madalya kazandı

Spor 05.10.2019, 20:38 05.10.2019, 21:24
Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonasında 2 gümüş
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İSTANBUL (AA) - İspanya'da devam eden Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde Türk sporcular, 2 gümüş madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kızlar 52 kiloda Özge Özbey ve 59 kiloda Işıl Zafer gümüş madalya kazandı.

Şampiyonanın ilk gününde 2 altın madalya kazanan Türkiye, 2 gün sonunda 2'şer altın ve gümüş madalyaya ulaştı.

Turnuvanın son gününde 6 sıklette 9 Türk sporcu madalya mücadelesi verecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası #tekvando
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