Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

ANKARA (AA) - HÜSEYİN BURAK DEMİRER - Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

- Premier Lig

Lider Liverpool, deplasmanda Sheffield United'ı 1-0 yenerek 7'de 7 yaptı. Liverpool, ligdeki galibiyet serisini 16, yenilmezlik serisini ise 24 karşılaşmaya çıkardı.

Son şampiyon Manchester City, Everton deplasmanından 3-1 galip ayrılıp zirve takibini sürdürdü.

Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City, Newcastle United'ı 5-0 mağlup etti.

West Ham United, konuk olduğu Bournemouth ile 2-2 berabere kaldı. Tottenham, Southampton'ı 2-1, Chelsea de Brighton'ı 2-0 yendi.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Wolverhampton, Watford'u 2-0 yenerek bu sezon ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Manchester United-Arsenal maçıyla tamamlanacak Premier Lig'in 7. haftasının ardından 21 puana ulaşan Liverpool, Manchester City'nin 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. Bu iki takımı, 14 puanla Leicester City ve 12 puanla West Ham United izledi.

- La Liga

Ligde bir haftada ikişer maç oynandı. Hafta içi Osasuna'yı 2-0 yenen Real Madrid, derbide Atletico Madrid ile golsüz berabere kalmasına rağmen liderlik koltuğuna oturdu.

Atletico Madrid, derbi öncesi çıktığı Mallorca mücadelesini 2-0 kazandı.

Valladolid deplasmanından 1-1'lik sonuçla dönen Granada, evinde Leganes'i 1-0 mağlup ederek yükselişini sürdürdü.

Hafta içi ağırladığı Villarreal'i 2-1 yenen Barcelona, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi grubundaki Getafe'yi de 2-0 mağlup etti.

La Liga'nın 7. haftası sonunda puanını 15'e çıkaran Real Madrid, Granada ve Atletico Madrid'in bir puan önünde liderliğe yükseldi.

- Serie A

Sampdoria deplasmanından 3-1 galip ayrılan Inter, yoluna kayıpsız devam etti.

Son 8 yılın şampiyonu Juventus, seyircisi önünde oynadığı Spal müsabakasını 2-0 kazandı.

Atalanta, konuk olduğu Sassuolo'yu 4-1, Napoli de ağırladığı Brescia'yı 2-1 ile geçti.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Roma ise deplasmanda Lecce'yi 1-0 yendi.

Serie A'nın 6. haftasını 18 puanla geçen Inter'i, 16 puanlı Juventus, 13 puanlı Atalanta ve 12 puanlı Napoli izledi.

- Bundesliga

Haftaya lider başlayan Leipzig, Ozan Kabak'ın formasını giydiği Schalke 04'e 3-1 yenilerek ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

Son şampiyon Bayern Münih, deplasmanda Paderborn'u 3-2 yendi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile aynı grupta yer alan Borussia Mönchengladbach, Hoffenheim'a konuk olduğu maçı 3-0 kazandı.

Freiburg, Fortuna Düsseldorf'u 2-1, Bayer Leverkusen de Augsburg'u 3-0 mağlup etti.

Bundesliga'nın 6. haftası sonunda 14 puan toplayan Bayern Münih'i, on üçer puanla Leipzig, Freiburg, Schalke 04, Borussia Mönchengladbach ve Bayer Leverkusen takip etti.

- Ligue 1

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden PSG, Bordeaux deplasmanından 1-0 galip ayrıldı.

Sezona iyi başlayan ekiplerden Angers, evinde Amiens ile 1-1 berabere kaldı, Nantes ise konuk olduğu Olympique Lyon'u 1-0 yendi.

Yusuf Yazıcı'nın ilk 11'de sahaya çıktığı mücadelede Lille, deplasmanda Nice ile 1-1 berabere kaldı.

Ligue 1'de 8. haftanın ardından puanını 18'e çıkaran PSG, liderliğini sürdürdü. Angers ve Nantes on altışar, Lille 14 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.