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Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası
- İspanya'da düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde Türk sporcular, 3 madalya kazandı
Spor 02.10.2019, 20:55
İSTANBUL (AA) - İspanya'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde Türk sporcular, 3 madalya elde etti.
Türk sporcular, ikinci gün müsabakalarında 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Kızlar 44 kiloda Meryem Elif İyin gümüş, aynı kiloda Şeyma Köseoğlu bronz madalya aldı. Erkekler 65 kiloda ise Uğur Dekli bronz madalyanın sahibi oldu.
Şampiyonaya yarın yapılacak müsabakalarla devam edilecek.
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