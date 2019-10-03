



İSTANBUL (AA) - İspanya'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın son gününde Türk sporcular, 6 madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın son gününde erkeklerde 53, 61 ve +65, kızlarda ise 47, 59 ve +59 kilo müsabakaları gerçekleştirildi.

Türk sporcular son gün müsabakalarında 3 altın ve 3 bronz madalya kazandı. Erkekler 53 kiloda Berkay Erer ve 61 kiloda Ömer Furkan Körpe ile kızlar +59 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar altın madalyaya ulaştı.

Erkekler 53 kiloda Samet Ayaz, +65 kiloda Mehmet Efe Özdemir ve kızlar 59 kiloda Büşra Öztürk ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, şampiyonayı 3 altın, 2 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 13 madalyayla tamamladı.

Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, şampiyonayı iyi derecelerle tamamladıklarını belirterek, "Yıldız takımımız 3 altın, 2 gümüş ve 8 bronz madalya ile gayet başarılı bir şampiyona geçirdi. Sporcularımız gelecek için umut verdiler. Yıldızlarda hem dünya hem de Avrupa şampiyonalarında başarılı olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



