Son Dakika
Kuşatma Yedi Uyuyanlar sinemalarda
İstanbul'da kaçak içki operasyonu: 6 ton etil alkol ele geçirildi
Pençe Harekatı: PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
Piyasalarda gün sonu 3 Ekim 2019
Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı
Samsun’da pompalı tüfekli saldırıda 3’ü kazara 4 kişi yaralandı

Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası

- İspanya'da düzenlenen şampiyonanın son gününde Türk sporcular, 6 madalya kazandı

Spor 03.10.2019, 21:36
Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - İspanya'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın son gününde Türk sporcular, 6 madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın son gününde erkeklerde 53, 61 ve +65, kızlarda ise 47, 59 ve +59 kilo müsabakaları gerçekleştirildi.

Türk sporcular son gün müsabakalarında 3 altın ve 3 bronz madalya kazandı. Erkekler 53 kiloda Berkay Erer ve 61 kiloda Ömer Furkan Körpe ile kızlar +59 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar altın madalyaya ulaştı.

Erkekler 53 kiloda Samet Ayaz, +65 kiloda Mehmet Efe Özdemir ve kızlar 59 kiloda Büşra Öztürk ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, şampiyonayı 3 altın, 2 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 13 madalyayla tamamladı.

Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, şampiyonayı iyi derecelerle tamamladıklarını belirterek, "Yıldız takımımız 3 altın, 2 gümüş ve 8 bronz madalya ile gayet başarılı bir şampiyona geçirdi. Sporcularımız gelecek için umut verdiler. Yıldızlarda hem dünya hem de Avrupa şampiyonalarında başarılı olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


#Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası #madalya
Yorumlar (0)
19°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 03 Ekim 2019
İmsak 05:17
Güneş 06:40
Öğle 12:43
İkindi 15:59
Akşam 18:35
Yatsı 19:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@