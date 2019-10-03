Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası
- İspanya'da düzenlenen şampiyonanın son gününde Türk sporcular, 6 madalya kazandı
İSTANBUL (AA) - İspanya'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın son gününde Türk sporcular, 6 madalya elde etti.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın son gününde erkeklerde 53, 61 ve +65, kızlarda ise 47, 59 ve +59 kilo müsabakaları gerçekleştirildi.
Erkekler 53 kiloda Samet Ayaz, +65 kiloda Mehmet Efe Özdemir ve kızlar 59 kiloda Büşra Öztürk ise bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye, şampiyonayı 3 altın, 2 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 13 madalyayla tamamladı.
Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, şampiyonayı iyi derecelerle tamamladıklarını belirterek, "Yıldız takımımız 3 altın, 2 gümüş ve 8 bronz madalya ile gayet başarılı bir şampiyona geçirdi. Sporcularımız gelecek için umut verdiler. Yıldızlarda hem dünya hem de Avrupa şampiyonalarında başarılı olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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