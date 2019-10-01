



İSTANBUL (AA) - İspanya'da başlayan Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde Türk sporcular, 4 madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 41 ülkeden 534 sporcunun katıldığı şampiyonanın ilk günü, erkeklerde 33, 37, 41, 45, kızlarda ise 29, 33, 37 ve 41 kilolarda müsabakalar gerçekleştirildi.

Şampiyonaya 51 sporcu ile katılan Türkiye'yi ilk gün müsabakalarında 8 sıklette 5'i erkek 10'u kız olmak üzere 15 sporcu temsil etti.

Kızlar 41 kiloda Zeynep Nur Sarıçiçek gümüş madalyanın sahibi olurken, 29 kiloda Hayrunnisa Gürbüz, 33 kiloda Nehir Geniş ve 37 kiloda Gökçenur Şirin bronz madalya kazandı.

Organizasyona yarın yapılacak müsabakalarla devam edilecek.



