Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası
- İspanya'da başlayan şampiyonanın ilk gününde Türk sporcular 4 madalya kazandı
Spor 01.10.2019, 21:24
İSTANBUL (AA) - İspanya'da başlayan Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde Türk sporcular, 4 madalya elde etti.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 41 ülkeden 534 sporcunun katıldığı şampiyonanın ilk günü, erkeklerde 33, 37, 41, 45, kızlarda ise 29, 33, 37 ve 41 kilolarda müsabakalar gerçekleştirildi.
Kızlar 41 kiloda Zeynep Nur Sarıçiçek gümüş madalyanın sahibi olurken, 29 kiloda Hayrunnisa Gürbüz, 33 kiloda Nehir Geniş ve 37 kiloda Gökçenur Şirin bronz madalya kazandı.
Organizasyona yarın yapılacak müsabakalarla devam edilecek.
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