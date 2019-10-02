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Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonasında 1 gümüş 2 bronz
- İspanya'da düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde Türk sporcular, 3 madalya kazandı
Spor 02.10.2019, 20:55 02.10.2019, 21:09
İSTANBUL (AA) - İspanya'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde Türk sporcular, 3 madalya elde etti.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın ikinci gününde erkeklerde 49, 57, 65, kızlarda ise 44, 51 ve 55 kilo müsabakaları gerçekleştirildi.
Şampiyonaya yarın yapılacak müsabakalarla devam edilecek.
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