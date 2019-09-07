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Ay-yıldızlılar, bin 757 gün sonra İstanbul’da
Beşiktaş Park’ta Andorra’yı ağırlayan Türkiye A Milli Takım, bin 757 gün sonra İstanbul’da maça çıktı.
Spor 07.09.2019, 22:48
Beşiktaş Park’ta Andorra’yı ağırlayan Türkiye A Milli Takım, bin 757 gün sonra İstanbul’da maça çıktı.
Milliler, İstanbul’daki son maçında ise 28 Mayıs 2018’de İran’ı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda konuk etmişti. Türkiye, özel maçı Cenk Tosun’un golleriyle 2-1 kazanmıştı.(Güven Mert Ercan/İHA)
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