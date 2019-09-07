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Ay-yıldızlılar, bin 757 gün sonra İstanbul’da

Beşiktaş Park’ta Andorra’yı ağırlayan Türkiye A Milli Takım, bin 757 gün sonra İstanbul’da maça çıktı.

Spor 07.09.2019, 22:48
Ay-yıldızlılar, bin 757 gün sonra İstanbul’da

Beşiktaş Park’ta Andorra’yı ağırlayan Türkiye A Milli Takım, bin 757 gün sonra İstanbul’da maça çıktı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemelerinde Andorra’yı Beşiktaş Park’ta ağırlayan Türkiye, 4 yıl 10 ay sonda İstanbul taraflarıyla buluştu. İstanbul’da son resmi maçını 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde 16 Kasım 2014’te Kazakistan ile Türk Telekom Stadı’nda oynayan ve sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılan Ay-Yıldızlılar, 1757 gün sonra tekrar İstanbul’a döndü. Söz konusu mücadele öncesinde kadroda yer alan Volkan Demirel, ısınma sırasında tribünle yaşadığı gerginlik sonucu stadı terk etmişti.

Milliler, İstanbul’daki son maçında ise 28 Mayıs 2018’de İran’ı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda konuk etmişti. Türkiye, özel maçı Cenk Tosun’un golleriyle 2-1 kazanmıştı.

(Güven Mert Ercan/İHA)
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