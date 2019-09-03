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Ayhancan Güven emin adımlarla yoluna devam ediyor

- Milli otomobil sporcusu, Porsche Mobil1 Super Kupa'nın yedinci ayağını ikinci sırada tamamladı

Spor 03.09.2019, 11:44
Ayhancan Güven emin adımlarla yoluna devam ediyor
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ANKARA (AA) - Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Mobil1 Super Kupa'nın yedinci ayağını ikinci sırada tamamladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamada milli sporcunun, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilatı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Pierre Martinet desteğinde mücadelesine devam ettiği bildirildi.

Belçika'daki SPA-Francorchamps Pisti'nde koşulan yarışın ardından, şampiyona klasmanında üçüncü sıraya yükselen Türk sporcu, çaylaklar klasmanında da liderliğini korudu.

Dünya’daki en rekabetçi tek marka serisi olmasıyla dikkati çeken Porsche Mobil1 Super Kupa'nın sekizinci ayağı 6-7 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Monza Pisti'nde koşulacak.

Bu arada, Belçika'daki yarışta misafir sürücü olarak mücadele eden diğer bir milli sporcu Berkay Besler ise ilk tecrübesinde sekizinci sıradan başladığı yarışı onikinci olarak tamamladı.


#Ayhancan Güven #Belçika #Porsche Mobil1 Super Kupa
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