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Ayhancan Güven ikinci kez şampiyon
- Milli otomobil sporcusu, Porsche Carrera Kupa Fransa'da ikinci kez şampiyon oldu
Spor 13.10.2019, 17:46 13.10.2019, 20:51
İSTANBUL (AA) - Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupa Fransa'da ikinci şampiyonluğunu elde etti.
Ayhancan, podyumda İstiklal Marşı'nı dinletti ve ikinci şampiyonluğuna ulaşarak önemli bir başarı yakaladı.
Milli sporcu, 31 yıldır süren Porsche Carrera Kupa Fransa serisinde 2018 sezonunda da şampiyonluk yaşamıştı.
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