Aykut Kocaman, genç sporcularla buluştu
- Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile futbolcular Selim Ay ve Erdon Daci, Karatay Yaz Spor Okulları'nın kapanış programına katıldı
KONYA (AA) - Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile futbolcular Selim Ay ve Erdon Daci, Karatay Belediyesinin düzenlediği Karatay Yaz Spor Okulları'nın kapanış programında genç sporcularla bir araya geldi.
Kocaman, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Saraçoğlu Tesisleri'nde düzenlenen Karatay Yaz Spor Okulları'nın kapanış ve sertifika dağıtım programında, Karatay Belediyesinin spora verdiği desteğe teşekkür etti.
Organizasyonun çok yönlü ve faydalı olduğuna işaret eden Kocaman, şöyle konuştu:
Selim Ay ise gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burada bulunmak heyecan verici. Ben de bu yollardan geçtim. Hatta yan taraftaki 4 nolu sahada, Konyaspor'un seçmelerine gelmiştim. İnşallah burada yetişen çocuklar, bizden daha iyi hedeflere ulaşır." ifadelerini kullandı.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da geleceğin sporcularının yetişmesi için çaba gösterdiklerini bildirdi.
Karatay Yaz Spor Okulları ile çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini anlatan Kılca, "Çocuklar için sporu çok önemsiyoruz. Geleceğimiz çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak, sporu sevdirmek için Karatay Yaz Spor Okulları projemizi hayata geçirdik. Futboldan yüzmeye kadar çok sayıda branştan 6-16 yaş arasındaki bin 500 kişi eğitim aldı. Çocuklarımız, 8 hafta süren eğitimlerde haftada 3 gün boyunca eğitim verildi. " ifadelerini kullandı.
Başarılı sporculara sertifikaları verilen programda Kocaman'ın başlama vuruşu ile futbolcular Selim Ay ile Erdon Daci, çocuklarla kısa süreli maç yaptı.
|İmsak
|04:37
|Güneş
|06:06
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:36
|Akşam
|19:34
|Yatsı
|20:57
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0