Aytaç Kara, Kasımpaşa'da Forma Giyecek

Kasımpaşa, son olarak Bursaspor’da forma giyen orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Lacivert-beyazlı ekip, son olarak geçen sezon Bursaspor’da forma giyen Aytaç Kara’yı 2 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu. Kasımpaşa’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sezon Bursaspor forması giyen Aytaç Kara, sabah saatlerinde sponsorumuz Medical Park Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti ve ardından Kemerburgaz Tesislerimizdetif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç’ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı” ifadelerine yer verildi.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon yeşil-beyazlı formayla çıktığı 32 resmi müsabakada 6 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

(İHA)