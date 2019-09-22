Aytemiz Alanyaspor taraftarından Rıza Kayaalp’e pankartlı tebrik

Süper Lig’in 5. haftasında Gençlerbirliği ile Aytemiz Alanyaspor’un karşı karşıya geldiği mücadele turuncu-yeşilli taraftarlar, Rıza Kayaalp’i açtığı pankart ile tebrik etti.

Alanyaspor’u desteklemek için Ankara’ya gelen turuncu-yeşilli ekibin yaklaşık 400 taraftarı, tribünde açtığı pankart ile Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp’i tebrik etti. Açılan pankartta, “Sen dünyada, biz burada lideriz Rıza Kayaalp” ifadelerine yer verildi.

(İHA)