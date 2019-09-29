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Azmetti, bir yılda gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

- Tekirdağ'da geçen yıl başladığı muaythaide Türkiye şampiyonu olan 11 yaşındaki Serra Ecrin Sönmez, Antalya'da düzenlenen Gençler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor - Milli sporcu Sönmez: - "Dünya şampiyonluğuna adımı yazdırmak için her gün çalışmalara devam ediyorum. Amacım bayrağımızı en üste çekmek ve İstiklal Marşı'mızı herkese dinletmek''

Spor 29.09.2019, 11:29
Azmetti, bir yılda gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

TEKİRDAĞ (AA) - SÜLEYMAN COŞKUN BOZYEL - Tekirdağ'da geçen yıl başladığı muaythaide Türkiye şampiyonu olan Serra Ecrin Sönmez, Antalya'da düzenlenen Gençler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda gözünü zirveye dikti.

Çorlu Şehit Metin Ersan İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Sönmez, geçen yıl muaythai ile tanıştı.

Okuldan arta kalan zamanlarda antrenörleri eşliğinde yoğun bir çalışma programı uygulayan milli sporcu, Erzincan'da 18-22 Haziran'da düzenlenen Çocuklar Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda 34 kiloda birinci oldu.

Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok çalışıp antrenörlerinin söylediklerini yerine getirerek kısa sürede Türkiye şampiyonu olduğunu söyledi.

Ailesinin de bu sporu yapmasında kendisine büyük destek olduğunu anlatan Sönmez, şöyle konuştu:

"Bilecik Söğüt'te 13 Temmuz 2019'da yapılan Muaythai Milli Takım seçmelerine hocalarımın teşvikiyle katıldım. Burada aldığım puanlar neticesinde milli takım sporcusu oldum. Antalya'daki Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'na sıkı bir şekilde hazırlandım. 4 Ekim'de ilk maçıma çıkacağım. Dünya şampiyonluğuna adımı yazdırmak için her gün çalışmalara devam ediyorum. Amacım bayrağımızı en üste çekmek ve İstiklal Marşı'mızı herkese dinletmek."

Muaythai Tekirdağ İl Temsilcisi ve milli antrenör Ahmet Yokuş da bir yıldır birlikte çalıştıkları Sönmez'in gelecek vaadeden çok disiplinli bir sporcu olduğunu ifade etti.

Yokuş, genç sporcunun, Antalya'da dün başlayan ve 6 Ekim Pazar günü sona erecek şampiyonada adını dünyada duyuracağına inandığını dile getirdi.

Antrenör Selda Yokuş da Sönmez'in çok başarılı bir sporcu olduğunu ifade ederek, "Yaşı da çok genç. Bundan sonraki hayatında büyük başarılara imza atacağına inancım tam. Erzincan'da katıldığı şampiyonada çok güzel maçlar çıkarttı ve Türkiye şampiyonu oldu." dedi.

#çorlu #muaythai #Serra Ecrin Sönmez #tekirdağ
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