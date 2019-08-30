Babel'e milli davet

ROTTERDAM (AA) - Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, Hollanda Milli Futbol Takımı aday kadrosuna çağrıldı.

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonundan (KNVB) yapılan açıklamaya göre, milli takımın Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda 6 Eylül'de Almanya ve 9 Eylül'de Estonya ile yapacağı maçların aday kadrosuna Babel de davet edildi.

Galatasaray'ın 32 yaşındaki kanat oyuncusu Babel'i kadroya alan milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, Hollanda ekibi PSV'den 20 yaşındaki golcü Donyell Malen'i de ilk defa kadroya davet etti.

Hollanda Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Jasper Cillessen (Valencia), Jeroen Zoet (PSV), Kenneth Vermeer (Feyenoord)

Defans: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Ake (AFC Bournemouth), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Matthijs de Ligt (Juventus), Joël Veltman (Ajax), Stefan de Vrij (Inter)

Orta saha: Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Kevin Strootman (Olympique Marsilya), Tonny Vilhena (Krasnodar), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Forvet: Ryan Babel (Galatasaray), Steven Berghuis (Feyenoord), Luuk de Jong (Sevilla), Steven Bergwijn (PSV), Donyell Malen (PSV), Memphis Depay (Olympique Lyon), Quincy Promes (Ajax)