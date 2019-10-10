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Bader Najem: "Türk futbolunun Arap ülkelerine açılması lazım"
Arap futbolunun önemli spor adamlarından olan Bader Najem, Türk futbolunun Arap ülkelerine açılmaları gerektiğini söyledi.
Spor 10.10.2019, 11:41
Arap futbolunun önemli spor adamlarından olan Bader Najem, Türk futbolunun Arap ülkelerine açılmaları gerektiğini söyledi.
Bahreyn Milli Takımı’nın önemli futbolcularından olan Sayed Dhia’nın Türkiye’den talipleri olduğunu söyleye Najem, "Umarım onu da kısa süre içerisinde Türkiye’de görürüz. Türk futbolunun Arap ülkelerine açılması lazım" dedi.
Bader Najem ayrıca Türkiye’nin Bahreyn ile hazırlık maçı yapıp, ilişkileri geliştirmeleri gerektiğini ifade etti(İHA)
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