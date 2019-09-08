Badmintonda 3 madalya





ANKARA (AA) - Ukrayna'da düzenlenen RLS Kharkiv Uluslararası Badminton Turnuvası'nda milli sporcular, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

TürkiyeFederasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren organizasyonda tek kadınlardagümüş, Özge Bayrak bronz madalya aldı.

Çift kadınlarda mücadele eden Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci de üçüncü olarak bronz madalya elde etti.



