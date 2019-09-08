Badmintonda millilerden 2 bronz madalya
İSTANBUL (AA) - Polonya'nın Gniezno kentinde düzenlenen 17 Yaş Altı Badminton Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, 2 bronz madalya kazandı.Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 39 ülkeden 318 sporcunun kürsü mücadelesi...
İSTANBUL (AA) - Polonya'nın Gniezno kentinde düzenlenen 17 Yaş Altı Badminton Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, 2 bronz madalya kazandı.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 39 ülkeden 318 sporcunun kürsü mücadelesi verdiği şampiyonada, çift erkekler kategorisinde Nurullah Saraç ileHasan Berkay Günbaz ve çift bayanlar kategorisinde Cansu Erçetin ile Yasemen Bektaş yarı finalde boy gösterdi.
Bu sonuçların ardından iki kategoride de şampiyonayı üçüncü sırada tamamlayan milli badmintoncular, bronz madalyanın sahibi oldu.
Şampiyonayla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Türkiye'ye 2 bronz madalya ile dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Çift erkekler kategorisinde Avrupa derecesi alarak bir ilke imza attıklarının altını çizen Özmekik, "Milli badmintoncularımıza ve antrenörlerine bizlere bu gururu yaşattıkları için teşekkür ederim. Henüz 17 yaşında olan gençlerimizin ileride daha çok çalışarak, daha büyük başarılara imza atacaklarına inanıyorum. Bizlere ülkemizi ve bayrağımızı temsil etme imkanı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyor, desteklerinin artarak devam etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
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