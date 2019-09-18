Son Dakika
8. Tokat Tarım Hayvancılık Gıda Fuarı ve Yöresel Ürünler Fuarı açıldı
Tuzla'daki fabrika yangınında 2 itfaiyeci yaralandı
Menemen'de besi çiftliğine sahte alkol ve kaçak tütün operasyonu
AK Parti MKYK toplantısı sona erdi
Başkan Trump’ın yeni Güvenlik Danışmanı O’Brien oldu
Beşiktaş, yarınki maç için Slovakya'da
Bediha Gün, bronz madalya maçını kaybetti
Bahçelievler Belediyesi, Rıza Kayaalp'in adını spor kompleksine verecek
Yunus bebeğin yaşamı bulunacak iliğe bağlı
2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi açıklandı

Bahçelievler Belediyesi, Rıza Kayaalp'in adını spor kompleksine verecek

Bahçelievler Belediyesi, dünya şampiyonu milli güreşçinin isminin ilçedeki bir spor kompleksine verileceğini duyurdu

Spor 18.09.2019, 16:59 18.09.2019, 17:05 Ramazan Durmuş
Bahçelievler Belediyesi, Rıza Kayaalp'in adını spor kompleksine verecek
banner63

İSTANBUL (AA) - Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşi Rıza Kayaalp'in ismi İstanbul Bahçelievler'de bir spor kompleksine verilecek.

Bahçelievler Belediyesinden yapılan açıklamada, son olarak Kazakistan'da dünya şampiyonu olan milli güreşçinin adının Yenibosna Merkez Mahallesi, Sanayi Caddesi üzerinde Çobançeşme Spor Kompleksi olarak faaliyet gösteren tesise verileceği belirtildi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlçemizde komşularımızın hizmetine sunduğumuz spor tesislerimizin tümüne örnek sporcularımızın ve spor adamlarının isimleri verildi. Milletçe bizleri gururlandıran şampiyon sporcumuzun ismini vereceğimiz bu tesiste de geleceğin şampiyonları yetişecek. Bu tesiste spor yapacak olan gençlerimiz, şampiyon sporcumuz Rıza Kayaalp’in kişiliğini ve spordaki başarılarını örnek alacaktır."

banner62
#istanbul #Bahçelievler #Rıza Kayaalp #Spor kompleksi #Dünya Şampiyonu
Yorumlar (0)
29°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 18 Eylül 2019
İmsak 05:00
Güneş 06:25
Öğle 12:48
İkindi 16:17
Akşam 19:01
Yatsı 20:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@