Son Dakika
Suriye sınırına tank ve zırhlı araç takviyesi
Milli manevi değerlere küfreden şahıs gözaltına alındı
İran “Türkiye'nin güvenliği mutlaka sağlanmalıdır“
Dışişleri'nden ABD Büyükelçiliğine açıklama daveti
Bolu’da, Polis Evi’nin çatısı alev alev yandı
Tır yolcu durağını altına aldı: 1’i çocuk 2 ölü, 3 yaralı

Bakan Albayrak ve Bilal Erdoğan'ın çocukları ok attı

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın oğulları, 4. Etnospor Kültür Festivali'nde "Ok Savaşları"na katıldı

Spor 06.10.2019, 15:43
Bakan Albayrak ve Bilal Erdoğan'ın çocukları ok attı


İSTANBUL (AA) - 4. Etnospor Kültür Festivali kapsamında çocuklar için düzenlenen "Ok Savaşları"na Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın oğulları da katıldı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusuyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalin son gününde "Ok Savaşları"nda Bakan Albayrak ile Bilal Erdoğan'ın çocukları birlikte mücadele etti.

Albayrak'ın oğlu Ahmet Akif Albayrak ile Erdoğan'ın oğlu Ömer Tayyip Erdoğan Okçular Vakfı tarafından oluşturulan alanda yarım saate yakın ok attı. Aynı takımda olan Ömer Tayyip ve Ahmet Akif, diğer iki ekip arkadaşıyla rakiplerini 15-9 mağlup etti.


#4. Etnospor Kültür Festivali #Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan #Etnospor #HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak #Ok
Yorumlar (0)
16°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 06 Ekim 2019
İmsak 05:20
Güneş 06:43
Öğle 12:42
İkindi 15:55
Akşam 18:30
Yatsı 19:48
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Konyaspor 7 12
3. Fenerbahçe 7 11
4. Gaziantep FK 6 11
5. Antalyaspor 7 11
6. Malatyaspor 7 10
7. Galatasaray 7 10
8. Trabzonspor 6 9
9. Sivasspor 6 9
10. Göztepe 7 9
11. Başakşehir 6 8
12. Denizlispor 7 8
13. Ankaragücü 6 8
14. Çaykur Rizespor 6 8
15. Kasımpaşa 7 7
16. Beşiktaş 6 5
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Balıkesirspor 7 13
2. Akhisar Bld.Spor 7 13
3. Fatih Karagümrük 7 12
4. Altay 7 12
5. Bursaspor 7 12
6. Ümraniye 6 11
7. Hatayspor 6 11
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 6 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Osmanlıspor 6 10
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Giresunspor 7 5
16. Menemen Belediyespor 6 4
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 7 16
3. Leicester City 8 14
4. Crystal Palace 8 14
5. Burnley 8 12
6. Arsenal 7 12
7. West Ham 8 12
8. Tottenham 8 11
9. Chelsea 7 11
10. Bournemouth 7 11
11. M. United 7 9
12. Sheffield United 8 9
13. Brighton 8 9
14. Aston Villa 8 8
15. Wolverhampton 7 7
16. Southampton 7 7
17. Everton 8 7
18. Norwich City 8 6
19. Newcastle 7 5
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Granada 8 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Eibar 8 9
13. Real Valladolid 7 9
14. Real Betis 8 9
15. Deportivo Alaves 8 8
16. Getafe 7 7
17. Mallorca 8 7
18. Celta de Vigo 7 6
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@