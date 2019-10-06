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Bakan Albayrak ve Bilal Erdoğan'ın çocukları ok attı
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın oğulları, 4. Etnospor Kültür Festivali'nde "Ok Savaşları"na katıldı
Spor 06.10.2019, 15:43
İSTANBUL (AA) - 4. Etnospor Kültür Festivali kapsamında çocuklar için düzenlenen "Ok Savaşları"na Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın oğulları da katıldı.
Albayrak'ın oğlu Ahmet Akif Albayrak ile Erdoğan'ın oğlu Ömer Tayyip Erdoğan Okçular Vakfı tarafından oluşturulan alanda yarım saate yakın ok attı. Aynı takımda olan Ömer Tayyip ve Ahmet Akif, diğer iki ekip arkadaşıyla rakiplerini 15-9 mağlup etti.
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