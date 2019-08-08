Bakan Kasapoğlu: Akhisarspor ve Galatasaray'ı tebrik ediyorum
TFF Başkanı Özdemir: Güzel bir final maçı oldu. Bakan Kasapoğlu: Akhisarspor ve Galatasaray'ı tebrik ediyorum
TFF Başkanı Özdemir: Güzel bir final maçı oldu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelen Akhisarspor ve Galatasaray'ı tebrik etti.
Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, maçın güzel bir atmosferde oynandığını belirterek, "Hem Akhisarspor'u, hem de Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Centilmence, rekabet dolu bir maç izledik" dedi.
Tüm kulüplere yeni sezonda başarılar dileyen Kasapoğlu, "Galatasaray’ı kupayı kazanması vesilesiyle ayrıca tebrik ediyorum" diye konuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ise, "Güzel bir final maçı oldu. Galatasaray kazanarak şampiyon oldu. Geçen yıl Akhisarspor kazanmıştı. Hayırlı, uğurlu olsun" şeklinde konuştu.
Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki sonuçlarını da değerlendiren Özdemir, "Medipol Başakşehir Olimpiyakos’a 1-0 kaybetti ancak rövanşından ümitliyiz. Yarın akşamki maçlar Türkiye için çok daha önemli. Trabzon Prag'da, Evkur Yeni Malatyaspor Belgrad'da oynayacak. İnşallah deplasmandan iyi haberler alacağız. Takımlarımıza bu yolda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
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- Kasapoğlu ve Özdemir'in açıklamaları
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