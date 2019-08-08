Son Dakika
ABD ile güvenli bölge görüşmelerinde son durum
300 bin TL ödülle aranan o terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatında toplam 80 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
YKS tercih sonuçları açıklandı
Ankara’daki kritik görüşme başladı
MSB: ABD'li askeri yetkililer ile görüşme başladı
Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı
LGS 1. nakil sonuçları açıklandı
Ankara’da kritik toplantıya yarın devam edilecek

Bakan Kasapoğlu: Akhisarspor ve Galatasaray'ı tebrik ediyorum

TFF Başkanı Özdemir: Güzel bir final maçı oldu. Bakan Kasapoğlu: Akhisarspor ve Galatasaray'ı tebrik ediyorum

Spor 08.08.2019, 00:45 08.08.2019, 01:08
Bakan Kasapoğlu: Akhisarspor ve Galatasaray'ı tebrik ediyorum

TFF Başkanı Özdemir: Güzel bir final maçı oldu

Nesrin AYDIN YALDIZ-Harun ÖZALP /ANKARA,()

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelen Akhisarspor ve Galatasaray'ı tebrik etti.
Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, maçın güzel bir atmosferde oynandığını belirterek, "Hem Akhisarspor'u, hem de Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Centilmence, rekabet dolu bir maç izledik" dedi.
Tüm kulüplere yeni sezonda başarılar dileyen Kasapoğlu, "Galatasaray’ı kupayı kazanması vesilesiyle ayrıca tebrik ediyorum" diye konuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ise, "Güzel bir final maçı oldu. Galatasaray kazanarak şampiyon oldu. Geçen yıl Akhisarspor kazanmıştı. Hayırlı, uğurlu olsun" şeklinde konuştu.
Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki sonuçlarını da değerlendiren Özdemir, "Medipol Başakşehir Olimpiyakos’a 1-0 kaybetti ancak rövanşından ümitliyiz. Yarın akşamki maçlar Türkiye için çok daha önemli. Trabzon Prag'da, Evkur Yeni Malatyaspor Belgrad'da oynayacak. İnşallah deplasmandan iyi haberler alacağız. Takımlarımıza bu yolda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Kasapoğlu ve Özdemir'in açıklamaları

#Bakan Kasapoğlu: Akhisarspor ve Galatasarayı tebrik ediyorum
Yorumlar (0)
19°
açık
Namaz Vakti 08 Ağustos 2019
İmsak 04:06
Güneş 05:45
Öğle 12:59
İkindi 16:51
Akşam 20:04
Yatsı 21:36
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@