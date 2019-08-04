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Bakan Kasapoğlu: Annelerin liderliğinde spor yapan toplum olacağız
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çubuk Belediyesi Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'na katıldı. Turnuvanın kapanış programında konuşan Bakan Kasapoğlu, “Evde herkesin spor yapması lazım, bunu da koordine edecek olan...
Spor 04.08.2019, 19:10
Bakan Kasapoğlu, ülke genelinde satrancın yayılması için çaba sarf eden ve en çok lisansı sporcuyu bünyesinde bulunduran Türkiye Satranç Federasyonuna da teşekkür ederek, “Bu yıl 5’incisi gerçekleşen Çubuk Uluslararası Açık Satranç Turnuvası’nın kapanış törenindeyiz. Satranç analitik düşünmeyi, hesap etmeyi, akılcı güçlü olmayı bizlere öğreten farklı bakış açılarını kazandıran bir branş” diye konuştu.
“KADIN ODAKLI SPOR ANLAYIŞI”
Sporun ailede başladığına vurgu yapan Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, sporun hiçbir şeye engel olmadığını vurgulayarak, “Bu turnuvaya 10 ülkeden 61 ilden 900 civarında sporcu katıldı. Türkiye Satranç Federasyonu olarak özellikle son yıllarda hem ülke genelinde yayılma hem de uluslararası anlamda çok güzel başarılar elde ettik. Her zaman söylüyoruz spor hiçbir şeye engel değil, özellikle akademik başarıya engel olmadığı gibi destek olan çok önemli bir birim” şeklinde konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Bakan Kasapoğlu’nun açıklamaları
-Federasyon Başkanı Gülkız Tulay’ın açıklamaları
-Detaylar
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