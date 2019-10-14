Bakan Kasapoğlu Avrupa Şampiyonu olan Kadın Golbol Milli Takımını kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Şampiyonası finalinde İsrail’i 8-6 yenerek şampiyon olan Görme Engelliler Kadın Golbol Milli Takımını telefonla arayarak kutladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Şampiyonası finalinde İsrail’i 8-6 yenerek şampiyon olan Görme Engelliler Kadın Golbol Milli Takımını telefonla arayarak kutladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Avrupa Şampiyonası finalinde İsrail’i 8-6 yenerek şampiyon olan Görme Engelliler Kadın Golbol Milli Takımını tebrik etti.
Avrupa şampiyonu olan Kadın Golbol Milli Takımı için tebrik mesajı da yayımlayan Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Avrupa Şampiyonası finalinde İsrail’i 8-6 yenerek şampiyon olan Kadın Golbol Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Bu kupayı tarihinde ikinci kez kazanarak, bizlere bu büyük gururu yaşatan sporcularımıza ve teknik heyetimize teşekkür ediyorum. Her zaman kazandıkları başarılarla bizleri sevindiren millilerimize bundan sonraki spor yaşamlarında başarılar diliyorum”(Yunus Emre Kartal/İHA)
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