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Bakan Kasapoğlu: "Başarılar Galatasaray, yolun sonu İstanbul"
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray için, "Şampiyonlar Ligi’nde finale giden yol çok uzun ancak Florya ile Atatürk Olimpiyat Stadı arası 30 dakika. Başarılar Galatasaray, yolun sonu İstanbul" paylaşımını yaptı.
Spor 18.09.2019, 17:26 18.09.2019, 17:33
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray için, "Şampiyonlar Ligi’nde finale giden yol çok uzun ancak Florya ile Atatürk Olimpiyat Stadı arası 30 dakika. Başarılar Galatasaray, yolun sonu İstanbul" paylaşımını yaptı.
(İHA)
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