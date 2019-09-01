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Bakan Kasapoğlu, Başkan Ağaoğlu ile mücadeleyi takip etti
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe maçını Trabzonpor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile izledi.
Spor 01.09.2019, 22:24
Süper Lig’in 3. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ülker Stadı’nda kozlarını paylaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Ahmet Ağaoğlu, dev mücadeleyi, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte takip etti.(Güven Mert Ercan - Uygar Aydın/İHA)
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