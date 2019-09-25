Bakan Kasapoğlu, Güreş Milli Takımı’nı kabul etti
Güreş Milli Takımı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapaoğlu’nu ziyaret etti.
Güreş Milli Takımı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapaoğlu’nu ziyaret etti.
Ülkeye şampiyonluklar ve madalyalarla dönen Türkiye’nin gururu Güreş Milli Takımı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tarafından kabul edildi. Bakanlık merkez binasında gerçekleşen kabule sporculardan Rıza Kayalp, Taha Akgül, İsmail Atlı, Cenk İldem, Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve milli takım antrenörleri katıldı.
"BU TOPRAKLAR İÇİN İLHAM KAYNAĞI OLDUNUZ"
"TOKYO’DA KAZANACAĞIZ"
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ise, “Sporcularımızı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. İnşallah hedef 2020. Tokyo’da tarih yazacağız. 2020 Tokyo’da kazanacağız ve bayrağımızı göndere çektireceğiz” diye konuştu.
ASKERİ OLİMPİYATLARA KATILACAKLAR
Öte yandan Kayaalp ve Akgül’ün askerlik hizmeti nedeniyle Mamak Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda silah altına alınacakları ve bu süreçte de Çin’de düzenlenecek olan Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi Askeri Olimpiyat Oyunları’na katılacağı bilgisi paylaşıldı.(İrfan Çalışkan - Emre Yüzügüldü/İHA)
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